Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута

Извор:

АТВ

05.01.2026

17:29

Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута
Фото: Танјуг

У саобраћајној незгоди која се догодила данас око 15 часова у близини Техничко-ремонтног завода "Медна", брзом и ефикасном интервенцијом ватрогасаца-спасилаца једна особа је успјешно извучена из возила, без повријеђених и настрадалих.

По дојави Полицијске управе Крагујевац, у 14.58 часова на терен су одмах упућене екипе Ватрогасно-спасилачке чете Крагујевац, које су већ у 15.05 часова биле на лицу мјеста.

pasulj grah sc yt

Занимљивости

Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

Техничком интервенцијом, припадници ватрогасно-спасилачких јединица су извукли једну особу из возила, која је након тога одбила медицински преглед.

У акцији су учествовали припадници ВСЧ Крагујевац са шест ватрогасаца-спасилаца и једним возилом, као и ВСЧ "Застава" са три ватрогасца-спасиоца и једним возилом, док је обезбјеђење лица мјеста вршила Полицијска управа Крагујевац.

Начелник Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, Зоран Кочовић, истакао је да су ватрогасци-спасиоци још једном показали висок ниво професионалности, брзине и спремности да реагују у свим околностима, нагласивши значај добре координације свих служби на терену.

uvidjaj policija rs

Регион

Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

"Апелујем на све возаче да прилагоде брзину и начин вожње временским условима и стању на путевима, како бисмо заједнички смањили ризик од саобраћајних незгода и сачували људске животе" поручио је Кочовић.

Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу подсјећа да су њене екипе непрекидно на терену и спремне да реагују, уз јасан циљ – брзу помоћ и безбједност свих грађана, пише "Инфо КГ".

