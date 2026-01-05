Logo
Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

Извор:

Телеграф

05.01.2026

17:27

Коментари:

0
Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

Иако Божић славимо као највећи хришћански празник, многи обичаји које данас практикујемо вуку коријене из дубоке старине и паганских вјеровања наших предака.

Један од најзанимљивијих симбола Бадње вечери је пасуљ, а правила везана за њега крију језиву симболику.

uvidjaj policija rs

Регион

Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

– Ми Срби сматрамо и држимо да је Божић прави празник наш домаћи, ама није црквени – записао је својевремено Вук Врчевић. И заиста, Бадње вече са сламом, бадњацима и специфичним јеловником више подсјећа на старински српски празник него на строго црквену светковину. Кључна тајна крије се у трпези која, према мишљењу етнолога, има “мртвачки карактер”.

Сва јела која се износе на Бадње вече, попут пасуља, боба и ораха, нераскидиво су повезана са култом предака и доњим свијетом. Пасуљ је код свих Индоевропљана одувијек имао улогу “хране за покојнике”.

Вјерује се да пасуљ који падне са трпезе на под не треба подизати, тај залогај припада души која се налази у близини и чека своју гозбу.

Снијег

Друштво

У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Поред пасуља, централно мјесто на трпези заузима орах. Међутим, у народном вјеровању, орах није само здрава воћка, већ и стециште хтоничних (подземних) сила.

Вјештице и демони: Вук Караџић је писао о чувеном ораху код Моловина у Срему гдје су се скупљале вјештице.

Италијанска вјеровања: Слично је и у Беневенту, гдје се вјерује да се под једним орахом скупљају вјештице из цијеле Италије.

Записи из Талмуда: На свакој ораховој грани има девет листова, а на сваком листу сједи по један ђаво.

Чак је и из гроба римског цара Нерона наводно никао орах на којем су живјели ђаволи, све док дрво није посјечено, а на том мјесту подигнута црква како би се крај очистио од демона.

Берлин без струје-0512026

Свијет

Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

Када вечерас сједнете за бадњу трпезу и по обичају баците орахе у углове собе или послужите пребранац, сјетите се да то није само вечера. То је древни ритуал повезивања са прецима, тренутак када се граница између „овог“ и „оног“ свијета брише, а свако зрно пасуља носи поруку из дубоке прошлости.

