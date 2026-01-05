Logo
Large banner

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

Извор:

Телеграф

05.01.2026

16:43

Коментари:

0
Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар
Фото: Pixabay

Полиција је ухапсила командира ватрогасне бригаде у селу Ријнсбург, на западу Холандије, због сумње да је подметнуо пожар, јавља телевизија Омроеп Вест.

Ова медијска кућа се позива на мејл који је градоначелник Катвијка, Натанаел Миделкоп, упутио свим лидерима политичких странака у општини којој припада Ријнсбург.

Микрофон

Сцена

Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори

Истрага надлежних још траје

Регионална служба безбједности саопштила је да је службеник суспендован до окончања полицијске истраге, преноси НЛ Тајмс.

Према мејлу градоначелника, полиција је командира ватрогасне бригаде ухапсила у петак увече и испитала га у суботу.

У тренутку слања мејла градоначелник није знао за шта се тачно осумњичени терети, али је нагласио да је "ријеч само о сумњи и да је истрага још у току".

Полиција је у суботу на свом сајту објавила вијест о хапшењу због сумње на подметање пожара у Ријнсбургу, али без откривања идентитета осумњиченог.

Ауто

Ауто-мото

Шта урадити ако ауто проклиза?

Побјегао, али је касније ухапшен

Према наводима полиције, мјештани су око 20 часова у петак, 2. јануара, затекли мушкарца како пали једну шупу у улици Каналстрат и о томе обавијестили полицију.

Осумњичени је побјегао пјешице прије доласка чувара реда, али је касније те вечери ухапшен након спроведене истраге.

Безбједносна служба, која покрива регионалне хитне службе, саопштила је да је ухапшени мушкарац суспендован, наводећи да је ријеч о "ватрогасцу добровољцу".

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Здравље

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

Село Ријнсбург налази се западно од Леидена. У њему живи око 17.500 становника, а дио је општине Катвијк у провинцији Јужна Холандија, на западу земље.

Подијели:

Тагови:

Ватрогасци

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучка пивара

Економија

Олви Груп завршила аквизицију Бањалучке пиваре

3 ч

0
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Савјети

Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

3 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљевином, осуђен на 18 мјесеци затвора

3 ч

0
Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Друштво

Божићна порука митрополита Хризостома: Славећи Божић молимо се за мир Божији

3 ч

0

Више из рубрике

Avion

Свијет

Драма на лету: Птица приземљила авион

3 ч

0
Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Свијет

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

4 ч

0
Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

Свијет

Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба само што није пала

8 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner