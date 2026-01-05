Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

Извор:
Телеграф
05.01.2026
16:43
Коментари:0
Полиција је ухапсила командира ватрогасне бригаде у селу Ријнсбург, на западу Холандије, због сумње да је подметнуо пожар, јавља телевизија Омроеп Вест.
Ова медијска кућа се позива на мејл који је градоначелник Катвијка, Натанаел Миделкоп, упутио свим лидерима политичких странака у општини којој припада Ријнсбург.
Сцена
Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори
Регионална служба безбједности саопштила је да је службеник суспендован до окончања полицијске истраге, преноси НЛ Тајмс.
Према мејлу градоначелника, полиција је командира ватрогасне бригаде ухапсила у петак увече и испитала га у суботу.
У тренутку слања мејла градоначелник није знао за шта се тачно осумњичени терети, али је нагласио да је "ријеч само о сумњи и да је истрага још у току".
Полиција је у суботу на свом сајту објавила вијест о хапшењу због сумње на подметање пожара у Ријнсбургу, али без откривања идентитета осумњиченог.
Ауто-мото
Шта урадити ако ауто проклиза?
Према наводима полиције, мјештани су око 20 часова у петак, 2. јануара, затекли мушкарца како пали једну шупу у улици Каналстрат и о томе обавијестили полицију.
Осумњичени је побјегао пјешице прије доласка чувара реда, али је касније те вечери ухапшен након спроведене истраге.
Безбједносна служба, која покрива регионалне хитне службе, саопштила је да је ухапшени мушкарац суспендован, наводећи да је ријеч о "ватрогасцу добровољцу".
Здравље
Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана
Село Ријнсбург налази се западно од Леидена. У њему живи око 17.500 становника, а дио је општине Катвијк у провинцији Јужна Холандија, на западу земље.
Економија
3 ч0
Савјети
3 ч0
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму