Олви Груп завршила аквизицију Бањалучке пиваре

АТВ

05.01.2026

16:01

0
Бањалучка пивара
Фото: Промо

Олви Груп успјешно је завршила аквизицију Бањалучке пиваре, чиме је званично закључен процес преузимања највеће пиваре у Босни и Херцеговини.

Трансакција, која је први пут објављена у септембру 2025. године, формално је закључена петог јануара 2026.године, а Бањалучка пивара је званично постала дио Олви Групе.

Закључењем ове аквизиције, Бањалучка пивара постаје пуноправни члан Олви Груп, чиме се додатно јача присуство групе у Југоисточној Европи и потврђује њена дугорочна посвећеност развоју локалних брендова и тржишта.

Олви
Олви

Бањалучка пивара, основана 1873. године, задржава свој идентитет, брендове, производне капацитете и тим, док истовремено добија приступ међународној експертизи, знањима и широј дистрибутивној мрежи Олви Груп.

"Закључење ове трансакције представља важан корак у реализацији наше мултилокалне стратегије. Бањалучка пивара је снажна, добро вођена компанија са јасним идентитетом и великим потенцијалом за даљи раст. Вјерујемо да ћемо, кроз комбинацију локалне снаге и међународног искуства, додатно ојачати нашу позицију у региону и створити дугорочну вриједност за потрошаче, партнере и локалне заједнице“, изјавио је Патрик Лундел, ЦЕО Олви Груп.

Нектар пиво остаје водећи и најважнији бренд Бањалучке пиваре, а његов рецепт, квалитет и начин производње остају непромијењени. Сви постојећи брендови из портфолија Бањалучке пиваре настављају се производити без промјена, уз фокус на даљи развој и јачање тржишног присуства.

Патрик Лундел
Патрик Лундел

"Улазак у Олви Груп за нас представља нову развојну фазу. Остајемо вјерни ономе што Бањалучку пивару чини препознатљивом, док истовремено добијамо прилику да убрзамо раст, проширимо асортиман и додатно оснажимо наше присуство на регионалним и извозним тржиштима. Највећа вриједност ове аквизиције су људи, знање и заједничке вриједности које дијелимо са Олви Груп“, рекао је Илија Шетка, директор Бањалучке пиваре.

У наредном периоду фокус ће бити на стабилном пословању, даљем развоју постојећих брендова, унапређењу производних капацитета и постепеном ширењу портфолија, у складу са стратегијом Олви Груп и потребама локалних тржишта.

Илија Шетка
Илија Шетка

Вриједност и детаљи трансакције нису објављени.

nektar pivo

nektar

Banjalučka pivara

