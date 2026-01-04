Зимовање леди новчанике: Салата 10, пола киле печења 30 евра

Извор:
Почела је зимска сезона, а током новогодишњих празника ски-центри су пуни.
Са сезоном, скоро по традицији почиње и сезона дијељења папрених рачуна из ресторана и кафића. Један такав стигао је из Колашина, који показује да вам је за боравак у овој црногорској варошици потребан јако дубок џеп.
Не наравно у сваком локалу јер цијене варирају, али овај један ресторан показао се као посебно скуп.
"Није то ништа ново за то мјесто, како године пролазе само је скупље и скупље. Кафа је пет, шест евра, мало пиво девет, мала флашица воде од 0.25 је пет евра, ракија чашица осам евра, газирани сок седам евра", каже за РИНУ један од гостију.
Осим пића, храна у том ресторану је такође јако скупа.
"Један хамбургер је десет евра, специјалитет месо на сељачки начин 600 грама је 30 евра, а пола килограма телећег печења је такође 30 евра, мијешана салата 10 евра и пита са јабукама такође десет", додаје саговорник.
Због овако нимало ниских цијена, само један рачун за групу гостију износио је преко 500 евра.
"То јесте баш доста, али имајући у виду да је ту била група од преко десет људи, ако су подијелили рачун, свако је издвојио можда око 40 евра за себе, што и није толико страшно", истиче саговорник.
Свакако, зимски центри а међу њима и Колашин познати су по високим цијенама већ годинама уназад. Сјетимо се само порције качамака која је коштала 30 евра.
