Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

Стеван Лулић

04.01.2026

15:10

Фото: АТВ

Поједини корисници остаће без пензија из Републике Српске ако до 31. децембра нису испунили обавезу на коју је Фонд ПИО позивао дуже вријеме.

Наиме, пензионери који имају пребивалиште ван Српске, били су дужни да до 31. децембра 2025, доставе потврду о животу, како би исплата у 2026. могла бити несметано настављена.

Према евиденцијама Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске, ову обавезу има укупно 6.200 корисника у иностранству.

"Обавеза достављања потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Србији, Хрватској, Словенији, Црној Гори и ФБиХ, јер Фонд податке прибавља путем електронске размјене података између носилаца осигурања. Корисници којима се након остваривања права први пут врши исплата пензије, потврду о животу достављају надлежној исплатној филијали", саопштили су раније из Фонда ПИО.

Корисници у 30 држава

Према подацима Фонда, корисници права на пензију са пребивалиштем ван Српске, поред ФБиХ, живе у још 30 држава.

Највећи број корисника права живи у Аустрији, Њемачкој, Шведској, Аустралији и Холандији.

"Корисницима који не доставе потврду о животу у предвиђеном року, исплата пензије биће обустављена", упозорили су из Фонда ПИО пред истек рока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

пензије

Пензионери

Fond PIO

