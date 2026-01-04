Сутра облачно са падавинама и још хладније

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме са падавинама и још хладније са температуром од минус два до пет степени Целзијусових.
Падаће сусњежица и снијег, понегдје ће бити јачих сњежних падавина уз повећање сњежног покривача, док ће на југоистоку бити и кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Очекује се од пет до 15 центиметара новог снијега, а у вишим предјелима на југоистоку између 20 и 30 центиметара.
На сјеверу и у Крајини очекује се леден дан, док ће најмање снијега бити у Подрињу.
У Херцеговини вјетровито и облачно са обилнијом кишом, док током дана може бити и грмљавине.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, прије подне на сјеверу појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерен, на ударе током јутра и јак јужних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ данас је облачно са кишом у Херцеговини и снијегом у осталим передјелима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак и Мраковица минус четири, Иван Седло минус три, Соколац минус два, Мркоњић Град и Сребреница минус један, Бијељина, Сарајево, Тузла и Зеница нула, Бањалука, Приједор, Добој, Вишеград један, Чемерно пет, Билећа 11, те Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.
