Сутра облачно са падавинама и још хладније

Извор:

АТВ

04.01.2026

13:29

Временска прогноза
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме са падавинама и још хладније са температуром од минус два до пет степени Целзијусових.

Падаће сусњежица и снијег, понегдје ће бити јачих сњежних падавина уз повећање сњежног покривача, док ће на југоистоку бити и кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Очекује се од пет до 15 центиметара новог снијега, а у вишим предјелима на југоистоку између 20 и 30 центиметара.

На сјеверу и у Крајини очекује се леден дан, док ће најмање снијега бити у Подрињу.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

У Херцеговини вјетровито и облачно са обилнијом кишом, док током дана може бити и грмљавине.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, прије подне на сјеверу појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерен, на ударе током јутра и јак јужних смјерова.

У Републици Српској и ФБиХ данас је облачно са кишом у Херцеговини и снијегом у осталим передјелима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак и Мраковица минус четири, Иван Седло минус три, Соколац минус два, Мркоњић Град и Сребреница минус један, Бијељина, Сарајево, Тузла и Зеница нула, Бањалука, Приједор, Добој, Вишеград један, Чемерно пет, Билећа 11, те Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.

Временска прогноза

