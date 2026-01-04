Осигураницима ФЗО Српске доступно 20 нових здравствених услуга

Извор:
АТВ
04.01.2026
10:13
Осигураницима Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске, посебно онима са малигним и аутоимуним обољењима, од ове године је доступно више од 20 нових здравствених услуга.
Из ФЗО је саопштено да су финансирањем нових услуга акценат ставили на дијагностику и рано откривање многих обољења, те да ће нове услуге допринијети бољем исходу лијечења.
"Цјеновником ФЗО који је почео да се примјењује од 1. јануара, финансира се 10 нових савремених дијагностичких услуга из патологије које омогућавају прецизније постављање дијагнозе и избор ефикасније терапије у складу са клиничким смјерницама", додаје се у саопштењу.
Ријеч је, како се наводи, о услугама које су доступне на терцијарном нивоу здравствене заштите и обухватају савремене имунохистохемијске и молекуларно-цитогенетске методе.
Новим цјеновником уведене су и значајне услуге из области интервентне кардиологије и радиологије, као што су ТАЦЕ процедура и уградња АСД оклудера, чиме је пацијентима омогућено лијечење у Српској.
"Примјера ради, ТАЦЕ /трансартеријска хемоемболизација/ је минимално инвазивна процедура која омогућава циљано лијечење тумора путем крвних судова, без потребе за класичном хируршком интервенцијом, чиме се продужава животни вијек и знатно побољшава квалитет живота пацијената. Исто тако, уградња АСД оклудера омогућава затварање урођене срчане мане без отворене операције, што знатно смањује ризик за пацијента и скраћује вријеме опоравка", наводе из ФЗО.
