Logo
Large banner

Осигураницима ФЗО Српске доступно 20 нових здравствених услуга

Извор:

АТВ

04.01.2026

10:13

Коментари:

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Фото: АТВ

Осигураницима Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске, посебно онима са малигним и аутоимуним обољењима, од ове године је доступно више од 20 нових здравствених услуга.

Из ФЗО је саопштено да су финансирањем нових услуга акценат ставили на дијагностику и рано откривање многих обољења, те да ће нове услуге допринијети бољем исходу лијечења.

Швајцарска пожар Нова година 1

Свијет

Менаџери швајцарског бара под истрагом, осумњичени за убиство из нехата

"Цјеновником ФЗО који је почео да се примјењује од 1. јануара, финансира се 10 нових савремених дијагностичких услуга из патологије које омогућавају прецизније постављање дијагнозе и избор ефикасније терапије у складу са клиничким смјерницама", додаје се у саопштењу.

Ријеч је, како се наводи, о услугама које су доступне на терцијарном нивоу здравствене заштите и обухватају савремене имунохистохемијске и молекуларно-цитогенетске методе.

Новим цјеновником уведене су и значајне услуге из области интервентне кардиологије и радиологије, као што су ТАЦЕ процедура и уградња АСД оклудера, чиме је пацијентима омогућено лијечење у Српској.

Снијег

Друштво

Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа

"Примјера ради, ТАЦЕ /трансартеријска хемоемболизација/ је минимално инвазивна процедура која омогућава циљано лијечење тумора путем крвних судова, без потребе за класичном хируршком интервенцијом, чиме се продужава животни вијек и знатно побољшава квалитет живота пацијената. Исто тако, уградња АСД оклудера омогућава затварање урођене срчане мане без отворене операције, што знатно смањује ризик за пацијента и скраћује вријеме опоравка", наводе из ФЗО.

Подијели:

Таг:

FZO Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

Сцена

Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

3 ч

0
Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба

Република Српска

Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба

3 ч

0
Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Друштво

Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

3 ч

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Савјети

Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

3 ч

0

Више из рубрике

Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа

Друштво

Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа

3 ч

0
Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Друштво

Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

3 ч

0
У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима

Друштво

У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима

3 ч

0
Српска богатија за 19 беба

Друштво

Српска богатија за 19 беба

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner