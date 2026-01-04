У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима

Извор:
СРНА
04.01.2026
09:10
Сви магистрални и регионални путеви у регији Бирач су проходни, али је због снијега који и даље пада отежан саобраћај, посебно на превојима Хан Поглед, Црни врх, као и на путним правцима у Власеници, Шековићима и Скеланима, саопштено је из предузећа Зворникпутеви.
Висина снијега на превојима Хан Поглед и Црни врх код Зворника је 10 центиметара, колико је измјерено и на подручју Власенице и превоја Каштељ код Шековића, док је висина снијега у Скеланима на граничном прелазу према Србији око осам центиметара.
У нижим предјелима у регији Бирач коловози су мокри због расквашеног снијега којег на путу има до три центиметра.
Из Зворникпутева упозоравају на могуће одроне, посебно у усјецима и засјецима, као и на смањену видљивост на појединим локацијама због густине снијега који пада.
Екипе овог предузећа су на терену, чисте и посипају коловозе, а возаче подсјећају да на пут не крећу без зимске опреме.
Дежурни пунктови Зворникпутева су на Хан Погледу, у Каракају и Братунцу.
