Дуге колоне возила на излазу из БиХ

Извор:
АТВ
04.01.2026
08:39
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Козарска Дубица, Нови Град, Изачић, Велика Кладуша, Брод и Орашје дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ.
На осталим прелазима нема дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.
Прелаз Каракај отворен је за све категорије возила, а на Шепку је забрањен саобраћај за сва теретна возила.
