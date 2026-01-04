Logo
Large banner

Дуге колоне возила на излазу из БиХ

Извор:

АТВ

04.01.2026

08:39

Коментари:

0
Гужва на излазу из БиХ
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Козарска Дубица, Нови Град, Изачић, Велика Кладуша, Брод и Орашје дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ.

На осталим прелазима нема дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 6

Свијет

Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.

Прелаз Каракај отворен је за све категорије возила, а на Шепку је забрањен саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

Гранични прелаз

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

Друштво

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

4 ч

0
На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

Друштво

На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

4 ч

0
Република Српска и даље примамљива страним туристима

Друштво

Република Српска и даље примамљива страним туристима

4 ч

0
Николаса Мадура спроводе у притвор

Свијет

Појавио се нови снимак Николаса Мадура након хапшења

4 ч

1

Више из рубрике

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

Друштво

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

4 ч

0
На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

Друштво

На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

4 ч

0
Република Српска и даље примамљива страним туристима

Друштво

Република Српска и даље примамљива страним туристима

4 ч

0
Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Друштво

Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner