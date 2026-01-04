Logo
Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

04.01.2026

08:00

Коментари:

0
Фото: АТВ

У већини предјела у Републици Српској и Федерацији БиХ дана ће на ће бити на снази наранџасто упозорење због очекиваних обилних падавина и пораста сњежног покривача.

Очекивана количина падавина је између 30 и 60 литара по метру квадратном, на југу и југозападу до 80, а понегдје у сјеверним подручјима Херцеговине и до 100 литара по метру квадратном.

До понедјељка, 5. јануара, ујутру очекује се од 10 до 30 центиметара снијега, а у брдско-планинским предјелима и до пола метра, саопштили су метеоролози.

У брдско-планинским предјелима дуваће јак вјетар који ће стварати сњежне наносе.

У понедељак ће падавине бити слабије уз мањи раст сњежног покривача, а нове јаче падавине очекују се у уторак, 6. јануара.

