Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

У већини предјела у Републици Српској и Федерацији БиХ дана ће на ће бити на снази наранџасто упозорење због очекиваних обилних падавина и пораста сњежног покривача.
Очекивана количина падавина је између 30 и 60 литара по метру квадратном, на југу и југозападу до 80, а понегдје у сјеверним подручјима Херцеговине и до 100 литара по метру квадратном.
До понедјељка, 5. јануара, ујутру очекује се од 10 до 30 центиметара снијега, а у брдско-планинским предјелима и до пола метра, саопштили су метеоролози.
У брдско-планинским предјелима дуваће јак вјетар који ће стварати сњежне наносе.
У понедељак ће падавине бити слабије уз мањи раст сњежног покривача, а нове јаче падавине очекују се у уторак, 6. јануара.
