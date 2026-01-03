Logo
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Извор:

СРНА

03.01.2026

11:27

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу
Фото: Срна

Сва расположива механизација Путева Републике Српске на терену је 24 часа због најављених сњежних падавина, екипе путара су у приправности и спремне да интервенишу с циљем безбједног одвијања саобраћаја, речено је Срни у овом предузећу.

Из Путева апелују да сви учесници у саобраћају буду посебно опрезни јер се, према најавама Републичког хидрометеоролошког завода, сутра очекују јаче сњежне падавине уз формирање и пораст сњежног покривача.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Подсјећају да је од 1. новембра до 1. априла обавезна употреба зимске опреме на возилима, те да без ње возачи не би требали уопште да крећу на пут.

- Возачима се скреће пажња на опрез и строго придржавање саобраћајне сигнализације, уз прилагођавање брзине - поручили су из овог предузећа.

Из Републичког хидрометеоролошког завода саопштено је да се током ноћи очекује јаче погоршање времена уз обилније падавине и захлађење.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

До јутра ће падавине захватити све крајеве па ће током дана бити облачно и све хладније уз обилнији снијег у свим предјелима осим Херцеговине гдје се очекују обилна киша и пљускови праћени грмљавином.

