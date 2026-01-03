Logo
У Српској рођено 20 беба

АТВ

03.01.2026

У Српској рођено 20 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба - осам дјевојчица и 12 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, затим у Приједору пет, Бијељини, Зворнику, Добоју по двије, Источном Сарајеву, Фочи по једна беба.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и четири дјечака, Приједору три дјевојчице и два дјечака, Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Зворнику и Добоју по два дјечака, Источном Сарајеву дјевојчица, Фочи дјечак.

bebe

