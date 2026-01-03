Logo
Large banner

На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови

Извор:

АТВ

03.01.2026

08:06

Коментари:

0
На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови
Фото: Ahmed/Pexels

У већини крајева је потпуно, а на истоку претежно облачно. На сјеверу пада јача киша која постепено уз захлађење прелази у снијег, а у осталим крајевима има локално кише, у Херцеговини и пљускова праћених грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завода Републике Српске.

На сјеверу је вјетар умјерен и јак сјеверних смјерова, а у остатку земље умјерен и јак, у Херцеговини уз олујне ударе јужних смјерова.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 2

Свијет

Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

На висини и даље јача утицај простране долине са сјеверозапада Европе. У приземљу постепени прелазак хладног фронта уз пораст притиска.

- Јутро облачно и хладније уз падавине. Падаће сусњежица и снијег уз стварање мањег снијежног покривача и у нижим предјелима, а на југоистоку и југу углавном киша - наводи се у саопштењу.

У Херцеговини се очекују и пљускови са грмљавином. Током дана слабљење и престанак падавина у већини крајева изузев југа Херцеговине гдје ће и даље бити кише. Послијеподне и увече се поново очекују слабе падавине кише, сусњежице и снијега.

Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни уз локално јаке ударе, а у Херцеговини и на југоистоку умјерен и јак, уз олујне ударе јужни.

policija hrvatska

Регион

У тешкој несрећи погинуо мушкарац, три особе повријеђене

Максимална температура ваздуха од 2°С до 5°С, на југоистоку и у Херцеговини до 13°С, а у вишим крајевима на западу од -1°С.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Славимо Свету мученицу Јулијану: Жене данас једно треба да ураде за испуњење свих жеља

2 ч

0
Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

2 ч

0
Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

Свијет

Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

12 ч

0
Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

Свијет

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

12 ч

0

Више из рубрике

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Славимо Свету мученицу Јулијану: Жене данас једно треба да ураде за испуњење свих жеља

2 ч

0
Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

2 ч

0
Милорад Додик

Друштво

Додик: Професор Лукић својим радом и знањем дао немјерљив допринос развоју Српске

14 ч

0
Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

Друштво

Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner