На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови

Извор:
АТВ
03.01.2026
08:06
Коментари:0
У већини крајева је потпуно, а на истоку претежно облачно. На сјеверу пада јача киша која постепено уз захлађење прелази у снијег, а у осталим крајевима има локално кише, у Херцеговини и пљускова праћених грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завода Републике Српске.
На сјеверу је вјетар умјерен и јак сјеверних смјерова, а у остатку земље умјерен и јак, у Херцеговини уз олујне ударе јужних смјерова.
На висини и даље јача утицај простране долине са сјеверозапада Европе. У приземљу постепени прелазак хладног фронта уз пораст притиска.
- Јутро облачно и хладније уз падавине. Падаће сусњежица и снијег уз стварање мањег снијежног покривача и у нижим предјелима, а на југоистоку и југу углавном киша - наводи се у саопштењу.
У Херцеговини се очекују и пљускови са грмљавином. Током дана слабљење и престанак падавина у већини крајева изузев југа Херцеговине гдје ће и даље бити кише. Послијеподне и увече се поново очекују слабе падавине кише, сусњежице и снијега.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни уз локално јаке ударе, а у Херцеговини и на југоистоку умјерен и јак, уз олујне ударе јужни.
Максимална температура ваздуха од 2°С до 5°С, на југоистоку и у Херцеговини до 13°С, а у вишим крајевима на западу од -1°С.
