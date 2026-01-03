У тешкој несрећи погинуо мушкарац, три особе повријеђене

03.01.2026
08:02
Коментари:0
Једна особа је погинула, а три су повријеђене у стравичној несрећи која се десила јуче у мјесту Јазавица надомак Новске, у Хрватској.
Из Полицијске управе сисачко-мославачке истакли су да је око 17:40 сати дошло до слијетања путничког аутомобила у одводни канал. За управљачем је сједио 56-годишњи мушкарац.
Возач је, додају из полиције, на мјесту остао мртав, док су три путника из возила превезена у оближњу болницу.
Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ
Тијело возача је по довршетку увиђаја превезено на одјељење болничке патологије на обдукцију како би се, међу осталим, утврдило и је ли му можда током вожње позлило.
На мјесту трагедије, осим полиције и хитне помоћи, били су и ватрогасци ЈВП Новска који су објавили фотографије интервенције, преноси Аваз.
