У тешкој несрећи погинуо мушкарац, три особе повријеђене

03.01.2026

08:02

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Једна особа је погинула, а три су повријеђене у стравичној несрећи која се десила јуче у мјесту Јазавица надомак Новске, у Хрватској.

Из Полицијске управе сисачко-мославачке истакли су да је око 17:40 сати дошло до слијетања путничког аутомобила у одводни канал. За управљачем је сједио 56-годишњи мушкарац.

Возач је, додају из полиције, на мјесту остао мртав, док су три путника из возила превезена у оближњу болницу.

Градишка гранични прелаз-03012025

Друштво

Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

Тијело возача је по довршетку увиђаја превезено на одјељење болничке патологије на обдукцију како би се, међу осталим, утврдило и је ли му можда током вожње позлило.

На мјесту трагедије, осим полиције и хитне помоћи, били су и ватрогасци ЈВП Новска који су објавили фотографије интервенције, преноси Аваз.

Хрватска

Саобраћајна несрећа

