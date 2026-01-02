Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

02.01.2026
Тијело држављанина БиХ извучено је из мора на брод Лучке капетаније Дубровник након дуготрајне и изузетно захтјевне борбе са врло високим таласима, јављају хрватски медији.
Дубровачки лучки капетан Мато Кекез претходно је потврдио да је у мору 200 метара од обале пронађено тијело мушкарца којег су јутрос таласи повукли у море са стијене подно дубровачких зидина.
Мушкарци су таласи повукли у море са стијене док се фотографисао са породицом.
Бродица Лучке капетаније, три запослена у поморској граничној полицији, два ватрогасца и ронилац су били на позицији испред увале Пиле, али је вријеме јако лоше што је отежавало извлачења тијела.
