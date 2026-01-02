У Подгорици пада снијег

02.01.2026
09:12
Коментари:0
У Подгорици од јутрос (2.јануара) пада снијег, што је изузетно ријетка појава за црногорски главни град.
Метеоролози најављују могућност престанка падавина крајем дана.
Из Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, у већини континенталних предјела падаће снијег и сусњежица, који ће током дана у јужним и централним, а крајем дана и током ноћи у већини сјеверних предјела прећи у кишу.
