У Подгорици пада снијег

02.01.2026

09:12

Снијег пао у Подгорици 2. јануара
У Подгорици од јутрос (2.јануара) пада снијег, што је изузетно ријетка појава за црногорски главни град.

Метеоролози најављују могућност престанка падавина крајем дана.

Из Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, у већини континенталних пред‌јела падаће снијег и сусњежица, који ће током дана у јужним и централним, а крајем дана и током ноћи у већини сјеверних пред‌јела прећи у кишу.

Podgorica

Снијег

Црна Гора

