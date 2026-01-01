Тотални фијаско за дочек Нове године у Будви: Дронови падали у море и на плато

01.01.2026
Најављиван као спектакл који никад није виђен на овим просторима, дрон шоу који је требало у поноћ на прелазу у Нову годину да буде изведен на небу изнад Старог града у Будви, завршио је неславно.
Око 600 дронова попадало је у море и на плато испред Лучке капетаније, а снимци фијаска појавили су се на друштвеним мрежама.
У будванској полицији "Вијестима" је речено да су синоћ извршили увиђај и о свему упознали которско тужилаштво.
Како су казали нико није повријеђен.
Шта се тачно догодило са скупоцјеним шоуом вриједним више десетина хиљада евра, утврдиће вјештак кога буде ангажовао тужилац.
Дрон шоуу је претходио ватромет.
Из ТО Будва саопштили су да је спектакуларан дочек Нове године требао бити заокружен са најављеним дрон шоу.
"Међутим дошло је до инцидента, са којим је благовремено упозната Управа полиције и надлежно тужилаштво. Организатори овог догађаја, Туристичка организација општине Будва и Општина Будва вјерују да ће надлежни органи предузети све мјере и радње и темељно утврдити околности под којима је дошло до овог инцидента. Након што Туристичка организација општине Будва добије званичне информације у вези са предметним догађајем, јавност ће бити обавијештена", саопштили су из ТО Будва.
