Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Телеграф

01.01.2026

20:06

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Стравична експлозија и пожар који су се догодили синоћ, у новогодишњој ноћи, прогутали су клуб у Швајцарској, у луксузном скијалишту Кран-Монтана и оставили иза себе пустош.

Током новогодишње ноћи која се трагично завршила, нестао је један Србин, Стефан Ивановић (31), који је радио као обезбјеђење у том објекту. Забринута породица овог младића каже за Телеграф.рс да немају никакву информацију о Стефану и да се само надају да је жив.

Стефан, момак са двојним држављанством, живи и ради у Швајцарској већ више од двадесет година, а и синоћ је био на свом радном мјесту.

- Стефан је брат мога супруга. Радио је као избацивач, као обезбјеђење у том кафићу и синоћ када је избио пожар он је био тамо. И буквално му се од тада губи сваки траг. Нико од нас не зна да ли је он жив или мртав. Значи, немамо баш никакву информацију иако су неки портали објавили да међу гостима клуба није било никога из Србије, Стефан има двојно држављанство, па то некога може да збуни - објашњава забринута Марина за портал Телеграф.рс.

Читава породица је забринута и нада се било каквим вијестима, те моли свакога ко има било коју информацију о Стефану да се јави.

- Једно вријеме је живио овдје, касније је отишао тамо. Нико га није видио. Значи нам помоћ било кога из Србије из Владе или амбасаде, било ко - додаје она забринуто.

Мобилни телефон несталог Стефана био је доступан још неколико сати након трагедије што даје наду породици да је он жив и негдје збринут.

Подсјетимо, 47 људи је погинуло у експлозији и пожару у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, а повређено је више од 100 особа. До експлозије је дошло око 01:30 часова по локалном времену у бару "Le Constellation". Узрок експлозије за сада није познат, а сумња се да је у питању пиротехника.

Швајцарска

пожар

nesreća

