Индија "преузела" БРИКС

Извор:

СРНА

01.01.2026

17:49

Индија "преузела" БРИКС

Индија је преузела ротирајуће једногодишње предсједавање БРИКС-у у 2026. години и објавила да ће бити посвећена заштити интереса глобалног Југа.

Церемонија је одржана на састанку у Бразилији 12. децембра, када је индијски представник примио традиционални чекић од свог бразилског колеге.

Индија је званично преузела предсједавање 1. јануара и биће домаћин 18. самита блока ове године.

Индијски премијер Нарендра Моди предложио је приступ "људи на првом мјесту", који се заснива на четири кључна принципа - одрживост, иновације, сарадња и зелена транзиција.

Индијски стручњаци оцјењују да је Индија преузела предсједавање БРИКС-у у тешком периоду у међународним односима.

БРИКС

Индија

