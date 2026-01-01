Индија "преузела" БРИКС

Извор:
01.01.2026
Индија је преузела ротирајуће једногодишње предсједавање БРИКС-у у 2026. години и објавила да ће бити посвећена заштити интереса глобалног Југа.
Церемонија је одржана на састанку у Бразилији 12. децембра, када је индијски представник примио традиционални чекић од свог бразилског колеге.
Индија је званично преузела предсједавање 1. јануара и биће домаћин 18. самита блока ове године.
Индијски премијер Нарендра Моди предложио је приступ "људи на првом мјесту", који се заснива на четири кључна принципа - одрживост, иновације, сарадња и зелена транзиција.
Индијски стручњаци оцјењују да је Индија преузела предсједавање БРИКС-у у тешком периоду у међународним односима.
