Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Амбасада Србије у Швајцарској у сталном је контакту са надлежним органима у швајцарском скијалишту Кран-Монтана поводом велике трагедије која се догодила у том мјесту и у овом тренутку нема информација да међу страдалима и повријеђенима има држављана Србије, саопштено је из Амбасаде.
Амбасада Србије такође указује да полицијске службе, због размјера трагедије, нису у могућности да у овом тренутку дају прецизне информације о страним држављанима.
Наведено је да Амбасада остаје у редовној комуникацији са надлежним службама уколико се јави потреба за било каквом врстом асистенције.
Неколико десетина људи је погинуло, а стотинак њих је повријеђено у експлозији која се током прославе дочека Нове године догодила у бару у скијалишту Кран-Монтана у Швајцарској.
Информације швајцарске полиције указују на то да је у експлозији у бару "Констеласион" погинуло око 40 људи, а велики број је повријеђен.
Предсједник Србије Александар Вучић и министар спољних послова Марко Ђурић упутили су изразе саучешћа институцијама и грађанима Швајцарске.
