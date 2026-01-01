Logo
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Извор:

Агенције

01.01.2026

17:24

Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Амбасада Србије у Швајцарској у сталном је контакту са надлежним органима у швајцарском скијалишту Кран-Монтана поводом велике трагедије која се догодила у том мјесту и у овом тренутку нема информација да међу страдалима и повријеђенима има држављана Србије, саопштено је из Амбасаде.

Амбасада Србије такође указује да полицијске службе, због размјера трагедије, нису у могућности да у овом тренутку дају прецизне информације о страним држављанима.

Наведено је да Амбасада остаје у редовној комуникацији са надлежним службама уколико се јави потреба за било каквом врстом асистенције.

Неколико десетина људи је погинуло, а стотинак њих је повријеђено у експлозији која се током прославе дочека Нове године догодила у бару у скијалишту Кран-Монтана у Швајцарској.

Информације швајцарске полиције указују на то да је у експлозији у бару "Констеласион" погинуло око 40 људи, а велики број је повријеђен.

Предсједник Србије Александар Вучић и министар спољних послова Марко Ђурић упутили су изразе саучешћа институцијама и грађанима Швајцарске.

