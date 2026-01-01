Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Извор:
01.01.2026
У Швајцарској у скијалишту Кран Монтана догодио се пожар у клубу након ког је одјекнула експлозија у којој је страдало више десетина људи, а повријеђено је више стотина.
На друштвеним мрежама појавио се снимак наводног почетка пожара који је проузроковао катастрофу.
Према информацијама италијанског Министарства спољних послова које се позива на швајцарску полицију, погинуло је бар 40 људи.
🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL— SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026
На снимку који је објављен на друштвеним мрежама, за који се тврди да је аутентичан, види се почетак пожара у клубу.
Ватра је прво захватила плафон. Људи су одмах почели да бјеже, а пожар се брзо проширио.
У трагедији је повријеђено око 100 људи у бару "Констеласион".
Страдало је више десетина људи, тачан број није потврђен још увијек.
