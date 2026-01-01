Logo
Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Извор:

Агенције

01.01.2026

16:53

Коментари:

0
Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

У Швајцарској у скијалишту Кран Монтана догодио се пожар у клубу након ког је одјекнула експлозија у којој је страдало више десетина људи, а повријеђено је више стотина.

На друштвеним мрежама појавио се снимак наводног почетка пожара који је проузроковао катастрофу.

Према информацијама италијанског Министарства спољних послова које се позива на швајцарску полицију, погинуло је бар 40 људи.

На снимку који је објављен на друштвеним мрежама, за који се тврди да је аутентичан, види се почетак пожара у клубу.

Ватра је прво захватила плафон. Људи су одмах почели да бјеже, а пожар се брзо проширио.

У трагедији је повријеђено око 100 људи у бару "Констеласион".

Страдало је више десетина људи, тачан број није потврђен још увијек.

Швајцарска

пожар

