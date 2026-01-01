Logo
Large banner

Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

01.01.2026

08:10

Коментари:

0
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих
Фото: Printscreen/X

Неколико људи је погинуло, а више их је повријеђено након експлозије у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, саопштила је полиција.

Иако узрок експлозије још није званично познат, људи на друштвеним мрежама пишу да је до инцидента дошло у тренутку када је испаљен ватромет. У једној објави на X-u виде се музичари на бини, ватромет, бакље у публици и посјетиоци који скачу уз музику, док се на другом видео снимку види пожар и чују врисци.

Poklonite novi mobitel! Uz uređaj na ugovor, možete uzeti i dodatni, drugi uređaj na rate!

На терен су одмах изашли ватрогасци, полиција и велики број санитета Хитне помоћи. Експлозија се догодила у 01:30 сати по локалном времену у бару Констелејшн, саопштила је полиција за Би-би-си.

Непровјерени снимци који круже друштвеним мрежама приказују пожар у бару гд‌је се одржавала прослава Нове године. Полиција је отворила телефонску линију за помоћ породицама погођених.

Кран-Монтана је луксузно скијалиште у швајцарском региону Вале, удаљено око два сата од Берна. Град има 137 километара скијашких стаза и популарно је међу британским туристима. Крајем јануара, одмаралиште би требало да буде домаћин престижног такмичења у брзом скијању – ФИС Свјетског купа.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Празне улице првог дана 2026. године

Друштво

Празне улице првог дана 2026. године

3 ч

0
Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац

Бања Лука

Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац

4 ч

0
Догодило се на данашњи датум, 1. јануар

Занимљивости

Догодило се на данашњи датум, 1. јануар

3 ч

0
Како се прослављала Нова година кроз историју?

Занимљивости

Како се прослављала Нова година кроз историју?

12 ч

0

Више из рубрике

Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

Свијет

Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

14 ч

0
Наркобанде преузимају Европу: "Изгубили смо контролу"

Свијет

Наркобанде преузимају Европу: "Изгубили смо контролу"

16 ч

0
Лука еруптира у бојама док Сиднеј улази у Нову годину уз спектакуларни ватромет.

Свијет

Спектакуларан ватромет у Сиднеју

16 ч

2
Њемачка уводи нова правила од 1. јануара

Свијет

Њемачка уводи нова правила од 1. јануара

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner