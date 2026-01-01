Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

01.01.2026
08:10
Неколико људи је погинуло, а више их је повријеђено након експлозије у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, саопштила је полиција.
Иако узрок експлозије још није званично познат, људи на друштвеним мрежама пишу да је до инцидента дошло у тренутку када је испаљен ватромет. У једној објави на X-u виде се музичари на бини, ватромет, бакље у публици и посјетиоци који скачу уз музику, док се на другом видео снимку види пожар и чују врисци.
На терен су одмах изашли ватрогасци, полиција и велики број санитета Хитне помоћи. Експлозија се догодила у 01:30 сати по локалном времену у бару Констелејшн, саопштила је полиција за Би-би-си.
❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e— FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026
Непровјерени снимци који круже друштвеним мрежама приказују пожар у бару гдје се одржавала прослава Нове године. Полиција је отворила телефонску линију за помоћ породицама погођених.
Кран-Монтана је луксузно скијалиште у швајцарском региону Вале, удаљено око два сата од Берна. Град има 137 километара скијашких стаза и популарно је међу британским туристима. Крајем јануара, одмаралиште би требало да буде домаћин престижног такмичења у брзом скијању – ФИС Свјетског купа.
