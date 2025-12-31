Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

Извор:
Кинески предсједник, Си Ђинпинг, заклео се да ће поново ујединити Кину и Тајван у свом годишњем говору поводом Нове године у Пекингу. Си Ђипинг тврди да је поновно уједињење "незаустављиво", преноси Гардијан.
Говорећи дан након завршетка интензивних кинеских војних вјежби око Тајвана, кинески предсједник је рекао: "Поновно уједињење наше домовине је незаустављиво."
Кина тврди да је Тајван, самоуправно острво, дио њене територије и дуго се завјетовала да ће га анектирати, ако је потребно и уз употребу силе.
Америчке обавјештајне службе су све више забринуте због напредовања способности кинеских оружаних снага да покрену такав напад ако кинески предсједник одлучи да је право вријеме.
У понедјељак и уторак, Народноослободилачка војска Кине покренула је војне вежбе са бојевом муницијом око Тајвана, симулирајући блокаду главних лука и шаљући своју морнарицу, ваздухопловство, ракетне снаге и обалску стражу да опколе главно острво Тајвана. Вјежбе, назване "Мисија правде 2025", биле су ближе Тајвану него претходне вјежбе и у њима је учествовало најмање 89 ратних авиона, што је највећи број у више од годину дана.
Аналитичари су очекивали вежбе прије краја године, али су их кинески коментатори такође повезали са недавним одобрењем америчке владе за продају оружја Тајвану у вриједности од 11 милијарди долара.
Говорећи у Пекингу у среду увече, Си Ђинпинг је рекао да је Кина "пригрлила свијет раширених руку" и истакао неколико мултилатералних конференција које је Пекинг организовао ове године, укључујући Шангајски самит о сарадњи у августу, када су се свјетски лидери, укључујући руског предсједника Владимира Путина, индијског предсједника Нарендру Модија и турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, окупили у Тјенђину.
Пренос говора кинеског предсједника је на кинеским државним медијима био испрекидан са неколико снимака највеће кинеске војне параде икада, која је одржана у септембру поводом 80 година од завршетка Другог свјетског рата. Током параде, која је виђена као грандиозно приказивање војне силе, Си Ђинпинг, Владимир Путин и Ким Џонг Ун стајали су један поред другог у Пекингу, геополитички савез који је назван "осовина превирања".
Централно мјесто у Си Ђипинговој визији новог свјетског поретка заузима анексија Тајвана и подршка других земаља у признавању Тајвана као дјела "Једне Кине" којом влада Комунистичка партија Кине у Пекингу, нешто што већина Тајванаца одбацује.
У свом говору, Си Ђипинг је такође истакао "Дан ретроцесије Тајвана", дан сјећања створен 2025. године у знак годишњице краја јапанске царске владавине на Тајвану 1945. године. Ове године, Тајван је такође усвојио закон којим се датум, 25. октобар, признаје као национални празник. Насљеђе Другог свјетског рата је била велика тема у политичкој реторици у Кини и Тајвану ове године. Кина је нагласила своју улогу у побједи над Јапанцима у том сукобу, нешто што Кина сматра потцијењеним на Западу.
Тајвански предсједник, Лај Чинг-те, одржао је ове године снажан говор упоређујући Тајван са европским демократијама 1930-их које су се суочиле са пријетњом нацистичке Њемачке.
Говор кинеског предсједника је такође похвалио напредак Кине у развоју високе технологије ове године, помињући роботе за кик-бокс и Тјанвен-2, мисију за истраживање комета која је лансирана у мају. Такође је истакао глобални успјех кинеског културног извоза.
Раније тог дана, Си Ђинпинг се обратио састанку високих званичника Комунистичке партије Кине и рекао да је Кина на добром путу да оствари свој циљ раста БДП-а од 5%.
