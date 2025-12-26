Кина тестирала воз брзине 800 километара на час

Извор:
Лабораторија "Hubei East Lake" у централној Кини је објавила револуционарно достигнуће у технологији за воз велике брзине, који је на тесту постигао 800 километара на час за само 5,3 секунде, што представља прекретницу у истраживању електромагнетног погона.
Тест је обухватио пругу од хиљаду метара, при чему је воз тежине 1,1 тоне достигао максималну брзину на око 600 метара и зауставио се на својој крајњој тачки након осам секунди путовања, преноси Xинхуа.
Лабораторија у саопштењу наводи да је то омогућено системом електричног вођења са перманентним магнетом, и уз електромагнетни погон, који је превазишао изазове попут аеродинамичке стабилности велике брзине, бежичне комуникације са малом латенцијом и прецизне контроле линеарних мотора.
Ово је трећи свјетски рекорд који је лабораторија постигла за шест мјесеци, након демонстрација од 650 километара на час 16. јуна и 700 километара на час 14. јула, преноси Танјуг.
Наведено је да ће тестна линија од хиљаду метара функционисати као отворена платформа која подржава истраживање и развој у маглев транзиту сљедеће генерације, како се та технологија назива, електромагнетним лансирањима у ваздухопловству и пројектима економије на малим висинама, нудећи подршку за најсавременије транспортне технологије.
Маглев брзина се мјери у контролисаним, експерименталним вожњама за возове са магнетном левитацијом.
