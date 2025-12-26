Logo
Large banner

Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа

Извор:

Телеграф

26.12.2025

14:12

Коментари:

0
Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа
Фото: Printscreen/Instagram/snakeaholic

Проблем са питонима на Флориди поново је привукао пажњу јавности, а након виралног снимка који је освануо на мрежама.

У првом плану, видимо љубитеља змија Кева Пава (@snakeaholic), који заједно с тимом ловаца открива џиновског бурманског питона испод грања.

На снимку се види како један од стручњака подиже змију за главу, док његове колеге пажљиво посматрају сваки покрет, преноси The Cool Down.

Слични сусрети са питонима нису реткост на Флориди. Реч је о инвазивној врсти која се појављују чак и у стамбеним квартовима, па мештани често позивају специјализоване службе да би безбедно уклонили “уљезе”.

policija hrvatska

Регион

Аутом срушио семафор и забио се у зграду, притом пјешака

Оно што посебно забрињава биологе, јесте утицај питона на локални екосистем. Процјене показују да су ови предатори драстично смањили популацију ситних сисара у Еверглејдсу, што озбиљно угрожава равнотежу природног окружења.

Необичне методе за лов

Тек када су стручњаци пажљиво склонили огромну змију, открили су шокантан призор - десетине јаја! Овиме је додатно илустровано зашто се врсте попут бурманског питона сматрају великим проблемом за биодиверзитет.

Како би се изборили с растућом популацијом, власти Флориде прибјегавају необичним методама. Тако се користе “зечеви-роботи”, заправо мале замке са соларним напајањем које емитују топлоту, мирис и покрете правих зечева, обмањујући питоне да открију свој положај.

Након тога, специјализоване службе крећу у лов.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Змија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутом срушио семафор и забио се у зграду, притом пјешака

2 ч

0
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Свијет

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

2 ч

2
Мраз зима минус лист

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Република Српска

Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

3 ч

2

Више из рубрике

Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

Занимљивости

Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

3 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Занимљивости

Жена оставила мужа због Chat GPT-a

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

4 знака хороскопа најсрећнија у првој недjељи 2026.

5 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Стиже тешка зима: Три знака хороскопа се суочава са изазовима

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најштетнија врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner