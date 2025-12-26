Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа

Извор:
Проблем са питонима на Флориди поново је привукао пажњу јавности, а након виралног снимка који је освануо на мрежама.
У првом плану, видимо љубитеља змија Кева Пава (@snakeaholic), који заједно с тимом ловаца открива џиновског бурманског питона испод грања.
На снимку се види како један од стручњака подиже змију за главу, док његове колеге пажљиво посматрају сваки покрет, преноси The Cool Down.
Слични сусрети са питонима нису реткост на Флориди. Реч је о инвазивној врсти која се појављују чак и у стамбеним квартовима, па мештани често позивају специјализоване службе да би безбедно уклонили “уљезе”.
Оно што посебно забрињава биологе, јесте утицај питона на локални екосистем. Процјене показују да су ови предатори драстично смањили популацију ситних сисара у Еверглејдсу, што озбиљно угрожава равнотежу природног окружења.
Необичне методе за лов
Тек када су стручњаци пажљиво склонили огромну змију, открили су шокантан призор - десетине јаја! Овиме је додатно илустровано зашто се врсте попут бурманског питона сматрају великим проблемом за биодиверзитет.
Како би се изборили с растућом популацијом, власти Флориде прибјегавају необичним методама. Тако се користе “зечеви-роботи”, заправо мале замке са соларним напајањем које емитују топлоту, мирис и покрете правих зечева, обмањујући питоне да открију свој положај.
Након тога, специјализоване службе крећу у лов.
