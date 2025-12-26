Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
26.12.2025
13:53
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се, након хладног и облачног јутра, очекује дјелимично разведравање, а на југу ће бити сунчано.
Минимална тепература ваздуха биће од минус шест до нула, а максимална од два до шест, на југу до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Република Српска
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу
Дуваће слаб вјетар, сјеверних смјерова или промјењив, на југу умјерена до јака бура.
Данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме, само понегдје је регистрована слаба киша, док је на југу сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
БиХ
ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а
Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево и Мраковица минус два, Соколац и Мркоњић Град нула, Сребреница један, Добој, Зворник, Сарајево, Тузла и Зеница два, Бањалука, Бијељина и Приједор три, Рудо и Фоча четири, Вишеград, Гацко и Ливно пет, Билећа 10, Мостар 11 и Требиње 13 степени.
БиХ
3 ч0
Србија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму