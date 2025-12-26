Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

26.12.2025

13:53

Коментари:

0
Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се, након хладног и облачног јутра, очекује дјелимично разведравање, а на југу ће бити сунчано.

Минимална тепература ваздуха биће од минус шест до нула, а максимална од два до шест, на југу до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Додик и Путин

Република Српска

Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Дуваће слаб вјетар, сјеверних смјерова или промјењив, на југу умјерена до јака бура.

Данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме, само понегдје је регистрована слаба киша, док је на југу сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

ЦИК

БиХ

ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево и Мраковица минус два, Соколац и Мркоњић Град нула, Сребреница један, Добој, Зворник, Сарајево, Тузла и Зеница два, Бањалука, Бијељина и Приједор три, Рудо и Фоча четири, Вишеград, Гацко и Ливно пет, Билећа 10, Мостар 11 и Требиње 13 степени.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нема кривичног дјела: Тужилаштво неће покретати истрагу против Додика

БиХ

Нема кривичног дјела: Тужилаштво неће покретати истрагу против Додика

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Разбијена криминална група у Србији: Оштетили буџет за преко 3 милиона евра

3 ч

0
Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

Занимљивости

Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

3 ч

0
Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ

Градови и општине

Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Друштво

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

4 ч

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Друштво

Пожар у Тропику, огласили се из маркета

4 ч

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Друштво

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

4 ч

0
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Друштво

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner