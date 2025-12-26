Logo
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

26.12.2025

12:02

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 38.429 пута.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић биће одржано вечерас.

Прикупљена средстава су намијењена подршци, оснивању и опремању центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

Друштво

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Из Кабинета предсједника наведено је да ова хуманитарна акција шеснаест година свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну дјецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами.

Коментари (0)
