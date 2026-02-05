Logo
Large banner

У Српској рођене 22 бебе

05.02.2026

08:02

Коментари:

0
У Српској рођене 22 бебе
Фото: Pexels/kelvin agustinus

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 16 дјевојчица и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у породилишту Добој - пет, у Бијељини и Бањалуци по четири, Приједору, Фочи и Градишци по двије, а у Источном Сарајеву, Требињу и Зворнику по једна беба.

Антартик

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

У Добоју је рођено пет дјевојчица, Бијељини четири дјевојчице, Бањалуци двије дјевојчице и два дјечака, Приједору дјечак и дјевојчица, Фочи двије дјевојчице, Градишци дјечак и дјевојчица, Источном Сарајеву дјевојчица, а у Требињу и Зворнику по један дјечак.

У породилишту у Невесињу није било порода.

Подијели:

Тагови:

породилиште

bebe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пацијент преживио два дана без плућа

Здравље

Пацијент преживио два дана без плућа

1 ч

0
Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Друштво

Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

1 ч

0
Цвијановић Додик

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на позив Трампове администрације на традиционалном молитвеном доручку

1 ч

6
Невријеме и велика плима у Далмацији

Регион

Далмацију погодила једна од највећих плима у посљедњих 10 година: Море носи све пред собом

1 ч

1

Више из рубрике

Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Друштво

Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

1 ч

0
Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за бруцоше

Друштво

Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за бруцоше

1 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Данас не узимајте један предмет у руке: Ево зашто је битно испоштовати тај обичај

2 ч

0
Сутра никако не узимајте овај предмет у руке! Вјерује се да ћете повриједити свеца

Друштво

Сутра никако не узимајте овај предмет у руке! Вјерује се да ћете повриједити свеца

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner