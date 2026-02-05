У Српској рођене 22 бебе

05.02.2026
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 16 дјевојчица и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту Добој - пет, у Бијељини и Бањалуци по четири, Приједору, Фочи и Градишци по двије, а у Источном Сарајеву, Требињу и Зворнику по једна беба.
У Добоју је рођено пет дјевојчица, Бијељини четири дјевојчице, Бањалуци двије дјевојчице и два дјечака, Приједору дјечак и дјевојчица, Фочи двије дјевојчице, Градишци дјечак и дјевојчица, Источном Сарајеву дјевојчица, а у Требињу и Зворнику по један дјечак.
У породилишту у Невесињу није било порода.
