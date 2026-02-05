Данас не узимајте један предмет у руке: Ево зашто је битно испоштовати тај обичај

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Климента Анкирског.
Свештеномученик Климент, епископ анкирски Рођен 258. године, у граду Анкири од оца незнабошца и мајке хришћанке. Његова благочестива мајка Ефросинија прорече своме сину мученичку смрт и остави овај свијет када Клименту бјеше 12 година.
Њена другарица Софија узме Климента у своју кућу као сина, и поможе његово васпитавање у хришћанском духу. Толико бјеше Климент прочувен због свог добродетељног живота да би изабран за епископа анкирског у 20. години. У младим годинама он је стекао старческу мудрост, и великом уздржљивошћу укротио и побиједио своје тијело. Хранио се само хљебом и зељем, и ништа није јео заклано и крвно.
У вријеме Диоклецијана би мучен тако страшно „како никад нико од постања свијета“. Провео је 28 година на мукама и по тамницама и 11 разних мучитеља га је мучило. Док су га једном ударали по лицу, пљували и ломили зубе, он довикну мучитељу Доментијану:
"Почаст ми чиниш, о Доментијане, а не мучиш ме, јер и Господу мојему Исусу Христу уста бејаху тако бијена и образи шамарани, па, гле, и ја недостојни сада се тога удостојих!"
Када би доведен пред цара Диоклецијана у Рим, цар постави на једну страну разна оруђа за мучење а на другу дарове, одликовања, одијела, новце - све што цар може даривати, па онда рече Клименту да бира. Мученик Христов с презрењем погледа на сва блага царева, па изабра оруђа за мучење. И би мучен неисказано: комад по комад меса откидан му је с тијела, тако да су се кости бијелиле испод меса. Најзад би посјечен од војника, 312. године у цркви у Анкири, када као архијереј служаше службу Божју. Чудеса светог Климента су безбројна.
Зато што је велики дио свог мученичког живота провео у затвору и мучењу, у неким крајевима Србије вјерује се да на данашњи празник нико не би требало да дира ножеве и остале оштре предмете како не би "повређивао" ране Светог Климента. Такође, иако данас није црвено слово, требало би избјегавати тежак, физички рад и сређивање дома већ дан провести са породицом и пријатељима и на овај начин прославити успомену на живот и велика дјела Свештеномученика Климента.
Бесједа на данашњи дан говори о ангелском стању светитеља:
"А који се удостоје добити онај свијет, више не могу умријети, јер су као анђели.
Тако говори онај који зна и који га је видио. Шта има да сумњамо више браћо?
Ово свједочанство је јасно као љетне поподне и драгоцјеније од свих блага на овом свијету, а то је свједочанство да они који се удостоје онога свијета и васкрсења више не могу умријети, већ су бесмртни као и Анђели Божији".
