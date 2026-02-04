Logo
Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

Извор:

Телеграф

04.02.2026

22:59

Коментари:

0
Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да су у току припремни радови на поновном успостављању директних разговора између Европе и Русије о рату у Украјини, додајући да је важно да Европљани обнове сопствене канале комуникације, али да Русија не показује спремност за постизање мировног споразума тиме што наставља да бомбардује Украјину

"То мора да буде припремљено, зато су у току технички разговори како би се то омогућило", рекао је Макрон одговарајући на питање новинара о свом децембарском позиву да се обнове преговори са руским предсједником Владимиром Путином, пише бриселски Политико.

Макрон је, током посјете пољопривредницима у департману Горња Сеона, истакао да је важно да Европљани обнове сопствене канале комуникације са Русијом, нагласивши да се припреме одвијају на техничком нивоу.

Kremlj

Свијет

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

Он је додао да евентуални разговори са Путином морају да буду координисани са предсједником Украјине Володимиром Зеленским и његовим "кључним европским колегама", уз наглашавање улоге такозване "Коалиције вољних", која окупља земље које подржавају Украјину.

Француски предсједник је, међутим, оценио да Русија наставком бомбардовања Украјине не показује спремност за постизање мировног споразума.

"Пре свега, данас настављамо да подржавамо Украјину, која је под бомбама, на хладноћи, уз руске нападе на цивиле и украјинску енергетску инфраструктуру, што је неприхватљиво и не показује истинску вољу за преговоре о миру“, рекао је Макрон.

(Телеграф)

