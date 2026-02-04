Logo
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

АТВ

04.02.2026

21:44

Фото: X / MiloradDodik

Састанак с конгресменом Блејком Муром, потпредсједником Републиканске конференције у Представничком дому, био је отворен, садржајан и обиљежен међусобним разумијевањем и подударним погледима на кључне политичке теме, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Истакао сам да Република Српска не жели више од онога што јој припада, али и не пристаје на мање. Разговарали смо о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности, као и о томе колико је добро за наше међусобне односе што се глас Републике Српске чује без предрасуда и у прошлости наметнутих наратива - навео је Додик.

Додик је нагласио да се годинама стварала лажна слика о нама као реметилачком фактору, иако смо били и остали фактор мира и стабилности.

Српском и америчком народу заједничка је љубав према слободи и поштовању традиционалних, породичних и хришћанских вриједности - рекао је Додик.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић разговарали су са конгресменом Блејком Муром, те је исказана захвалност за разумијевање ставова и позиције Српске.

