Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

Извор:
АТВ
04.02.2026
20:36
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је током сусрета са конгресменом Полом Госаром да је БиХ једина колонија у Европи.
"Саговорника сам информисала да је БиХ једина колонија у Европи и типичан пројекат изградње државе - нације који је доживио неуспјех. Истакла сам да је БиХ успостављена на бази равноправности три народа, а не доминације једних над другима", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да је имала дуг и веома садржајан разговор са чланом Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Полом Госаром.
"Нагласила сам да од администрације предсједника Трампа очекујемо подршку да се ера недемократског страног интервенционизма у БиХ оконча", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
