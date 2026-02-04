Logo
Large banner

Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

Извор:

АТВ

04.02.2026

20:36

Коментари:

0
Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи
Фото: Инстаграм

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је током сусрета са конгресменом Полом Госаром да је БиХ једина колонија у Европи.

"Саговорника сам информисала да је БиХ једина колонија у Европи и типичан пројекат изградње државе - нације који је доживио неуспјех. Истакла сам да је БиХ успостављена на бази равноправности три народа, а не доминације једних над другима", навела је Цвијановићева.

Она је истакла да је имала дуг и веома садржајан разговор са чланом Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Полом Госаром.

"Нагласила сам да од администрације предсједника Трампа очекујемо подршку да се ера недемократског страног интервенционизма у БиХ оконча", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Република Српска

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

7 ч

27
Гласачки листић

Република Српска

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

7 ч

1
Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

Република Српска

Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

8 ч

2
Sanja Vulić kongres

Република Српска

Вулић: Посјета Конгресу - снажан утисак и поруке о одговорности и заједништву

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

22

59

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

22

45

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

22

39

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

22

37

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner