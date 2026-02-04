Вулић: Посјета Конгресу - снажан утисак и поруке о одговорности и заједништву

04.02.2026
18:05
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић исказала је задовољство посјетом Капитол хилу гдје је присуствовала говору предсједавајућег Представничког дома Конгреса САД-а Мајка Џонсона од којег су се могле чути поруке о одговорности и заједништву.
"Снажан утисак оставила је посјета Капитол хилу, као и прилика да видим и слушам предсједавајућег Представничког дома Конгреса САД-а, Мајка Џонсона", рекла је Вулићева.
Током посјете Вашингтону, Вулићева се срела и са амбасадором Израела у САД Јехијелом Лајтером и изразила велико задовољство због тога.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму