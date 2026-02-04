Logo
Large banner

Вулић: Посјета Конгресу - снажан утисак и поруке о одговорности и заједништву

04.02.2026

18:05

Коментари:

0
Sanja Vulić kongres
Фото: Instagram

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић исказала је задовољство посјетом Капитол хилу гдје је присуствовала говору предсједавајућег Представничког дома Конгреса САД-а Мајка Џонсона од којег су се могле чути поруке о одговорности и заједништву.

"Снажан утисак оставила је посјета Капитол хилу, као и прилика да видим и слушам предсједавајућег Представничког дома Конгреса САД-а, Мајка Џонсона", рекла је Вулићева.

Током посјете Вашингтону, Вулићева се срела и са амбасадором Израела у САД Јехијелом Лајтером и изразила велико задовољство због тога.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а

Република Српска

Милован Гагић умјесто Радана Остојића

4 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Само Британци могу бити толико цинични да подржавају пут других ка одредишту које су они напустили

4 ч

1
Дронови

Република Српска

Презентација дронова у Бањалуци - Српска у корак са временом и савременом технологијом

5 ч

0
Минић: Српска на бранику својих институција

Република Српска

Минић: Српска на бранику својих институција

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner