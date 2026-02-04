Презентација дронова у Бањалуци - Српска у корак са временом и савременом технологијом

04.02.2026
14:14
Морамо ићи у корак с временом и пратити савремене технологије, поручио је данас предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на презентацији дронова "Мува" и "Гавран", која је одржана у компанији "Космос" у Бањалуци.
Дронове ће производити стартап фирма "РМУС - Балкан" из Републике Српске на бази технологија које су развијене у компанији "РМУС" из Америке.
Фирма "РМУС - Балкан" је стартап компанија која ће бити прва виртуелна чланица Научно - технолошког парка Републике Српске.
Минић је истакао да ће сигурно бити обезбијеђено тржиште, имајући у виду колике су потребе савременог друштва и да ће Влада пружити максималну подршку да се прошире капацитети.
"Речено ми је да се финиширају разговори када је у питању почетак производње. Тражио сам да у наредних 15 дана будем обавијештен ако Влада или неко министарство треба било шта да учини, и ми ћемо то урадити. Нећемо се на овоме зауставити, имајући у виду да 'Космос' има капацитете и за друге програме. Прво да урадимо овај дио, да организујемо овдје производњу. Влада ће дати максималну подршку, као и пословна заједница, али и сви који су данас дошли на презентацију", рекао је Минић.
Производњом ових дронова у Републици Српској највећи бенефит ће имати образовне установе, као и привредни сектор.
