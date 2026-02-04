Минић: Српска на бранику својих институција

Извор:
04.02.2026
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је током састанка са специјалним изаслаником Велике Британије за западни Балкан Карен Пирс изнио став да Република Српска стоји на бранику својих институција.
Минић је истакао да је током састанка указао на проблематику која постоји у БиХ и која онемогућава живот.
- То је пристрасност, подржавање само једне стране, неуклањање високог представника, који урушава БиХ - рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Минић је указао и на чињеницу да је Дејтонски мировни споразум нарушен, те да је потребно враћање "на фабричка подешавања".
- Република Српска треба непосредно и директно да износи не само своје ставове, већ да укаже на чињенице које руше могућност нормалног функционисања унутар БиХ - нагласио је премијер Српске.
Минић је напоменуо да је представнике Велике Британије упитао да ли је могуће да се нико од страних амбасада не огласи када се српска гробља и цркве у Федерацији БиХ преносе на БиХ и је ли то "државна имовина".
Он је рекао да народи у БиХ не могу сјести и разговарати ако једни имају менторе и тутора, који ће им увијек помоћи да буде овијек онако они кажу.
Минић је рекао да је Република Српска партнер под условом да је равноправана.
Према његовим ријечима, све што се тиче имовине ријешено је Дејтонским мировним споразумом, на начин да имовина на територији Српске припада Републици Српској, а ФБиХ имовина на простору тог ентитета.
Поручио је да Српска не блокира усвајање буџета институција БиХ за ову годину.
- Нема потребе за преурањеним закључцима. Када је ријеч о приједлогу буџета институција БиХ за ову годину и Фискалном савјету, вјерујем да ће све бити ријешено предстојећег понедјељка - рекао је новинарима Минић, коментаришући тврдњу замјеника министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамеда Хасановића да Српска блокира усвајање овог буџета.
Коментаришући утрошак средстава за маркетинг предузећа у оквиру "Електропривреде Републике Српске", Минић каже да ће се о овоме разговарати, јер нема потребе за великим трошењем новца за рекламе.
