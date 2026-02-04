Буба Корели осуђен због утаје пореза, вратио дуг од 115.642 КМ

04.02.2026
Против Амара Хоџића (37) званог Буба из Сарајева, Посебни одјел за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Врховног суда ФБИХ потврдио је оптужницу Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ, те прихватио споразум о признању кривице.
"Оптужени се терети да је у временском периоду од 1.01.2017. до 31.03.2022. године, као порески обвезник свјесно и с хтијењем, избјегао да плати давања прописана порезним законодавством ФБиХ и доприноса социјалног осигурања прописаних у Федерацији, не дајући захтијеване податке о својим стеченим опорезивим приходима", саопштено је из Федералног тужилаштва ФБиХ.
Како додају, поступајући супротно одредбама закона, те избјегавајући да изврши уплату пореза на доходак и доприноса за здравство на приливе новчаних средстава уплаћених из иностранства, оптужени је у наведеном временском периоду стекао противправну имовинску корист и оштетио буџете и ванбуџетске фондове у Федерацији БиХ у укупном износу од 115.642,19 КМ.
Тиме је починио кривично дјело порезна утаја из члана 273. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (КЗ Ф БиХ), у вези са чланом 55. КЗ Ф БиХ.
"Оптуженом је у цјелости одузета имовинска корист стечена кривичним дјелом на начин да је оптужени, Амар Хоџић, као порезни обвезник, свој главни порезни дуг надокнадио у цјелости према Порезној управи ФБиХ" саопштено је из Тужилаштва.
Иначе, Амар Хоџић, познат је као Буба Корели, босанскохерцеговачки је репер, пјевач и продуцент, преноси Аваз.
