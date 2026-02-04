Logo
Large banner

Буба Корели осуђен због утаје пореза, вратио дуг од 115.642 КМ

04.02.2026

13:49

Коментари:

0
Буба Корели
Фото: Instagram

Против Амара Хоџића (37) званог Буба из Сарајева, Посебни од‌јел за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Врховног суда ФБИХ потврдио је оптужницу Посебног од‌јела Федералног тужилаштва ФБиХ, те прихватио споразум о признању кривице.

"Оптужени се терети да је у временском периоду од 1.01.2017. до 31.03.2022. године, као порески обвезник свјесно и с хтијењем, избјегао да плати давања прописана порезним законодавством ФБиХ и доприноса социјалног осигурања прописаних у Федерацији, не дајући захтијеване податке о својим стеченим опорезивим приходима", саопштено је из Федералног тужилаштва ФБиХ.

Како додају, поступајући супротно одредбама закона, те избјегавајући да изврши уплату пореза на доходак и доприноса за здравство на приливе новчаних средстава уплаћених из иностранства, оптужени је у наведеном временском периоду стекао противправну имовинску корист и оштетио буџете и ванбуџетске фондове у Федерацији БиХ у укупном износу од 115.642,19 КМ.

Огњен Орашанин

Хроника

Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Тиме је починио кривично д‌јело порезна утаја из члана 273. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (КЗ Ф БиХ), у вези са чланом 55. КЗ Ф БиХ.

"Оптуженом је у цјелости одузета имовинска корист стечена кривичним д‌јелом на начин да је оптужени, Амар Хоџић, као порезни обвезник, свој главни порезни дуг надокнадио у цјелости према Порезној управи ФБиХ" саопштено је из Тужилаштва.

Иначе, Амар Хоџић, познат је као Буба Корели, босанскохерцеговачки је репер, пјевач и продуцент, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Буба Корели

utaja poreza

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Сцена

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

7 ч

0
Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

Сцена

Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

7 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Камера забиљежила тренутак када двојица мушкараца бацају бомбу на кућу Здравка Чолића

8 ч

0
Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

Сцена

Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner