Фарбање радијатора постало тренд: Да ли у црној боји грију боље?

Фарбање радијатора у црно постало је један од најпопуларнијих савјета за уштеду гријања на друштвеним мрежама, али стручњаци упозоравају да је разлика у ефикасности готово непримјетна.
За већину људи радијатори су прије свега средство за одржавање топлоте, због чега се фокусирају на њихово одржавање, а не на изглед. Ипак, посљедњих година примјетан је тренд фарбања радијатора како би се уклопили у жељени стил ентеријера. Осим естетског мотива, на форумима и друштвеним мрежама појавила се и теорија да црни радијатори побољшавају ефикасност гријања, што су радо прихватили они који желе да смање рачуне за енергију. Неки корисници чак тврде да су након фарбања осјетили разлику у топлини простора.
Логика иза овог тренда дјелује једноставно: црна боја боље апсорбује и емитује топлотно зрачење. Међутим, стручњаци истичу да се тај принцип често погрешно примјењује на кућне радијаторе. Према порталу БестХеатинг, разлика у топлотној емисији између мат црног и бијелог радијатора износи свега око један одсто, што у реалним условима гријања практично није примјетно и не може утицати на висину рачуна.
Сличан став дијели и Energy Saving Trust, британска независна организација за енергетску ефикасност. Према њиховим подацима, фарбање радијатора у црно не доноси мјерљиву уштеду енергије и не исплати се ни временски ни финансијски. Разлог је једноставан – радијатори већину топлоте не преносе зрачењем, већ конвекцијом, односно загријавањем ваздуха који потом циркулише просторијом, па боја површине има врло мали утицај.
Лес Робертс, стручњак за енергетску ефикасност у компанији Биониц, објаснио је за портал Идеал Хоме да „црни радијатор технички може емитовати нешто више топлоте од бијелог и бити незнатно ефикаснији, али ће стварна разлика у гријању просторије бити занемарљива“. Додао је да би свака потенцијална уштеда зависила од бројних других фактора, укључујући изолацију дома, ефикасност система гријања и стање самих радијатора.
Стручњаци са портала Confused.com Energy упозоравају и да би уштеда добијена фарбањем радијатора у црно била „вјероватно премала да покрије трошак боје“. Штавише, дебљи слојеви боје могу чак благо смањити ефикасност радијатора јер стварају изолациони слој, па нестручно фарбање може имати супротан ефекат од жељеног.
То, наравно, не значи да црни радијатори немају смисла – али прије свега из естетских, а не енергетских разлога. У модерним ентеријерима све су популарнији као дизајнерски елемент, нарочито у индустријским и минималистичким просторима. Проблем настаје када се естетски трендови представљају као научно утемељени трикови за уштеду.
Посебан проблем постоји код електричних радијатора и гријалица. Стивен Ханкинсон, стручњак за енергетску ефикасност из компаније Electric Radiators Direct, упозорава да фарбање електричних радијатора може представљати озбиљан ризик.
„Боја може утицати на способност радијатора да ефикасно емитује топлоту, а код електричних модела ризик је још већи. Неодговарајућа боја може смањити ефикасност и продријети у електронске компоненте, потенцијално оштетивши термостат или програматор. Осим тога, фарбање радијатора врло вјероватно поништава гаранцију произвођача“, рекао је
