Америка вратила Венецуели пола милијарде

Извор:
АТВ
04.02.2026
13:36
Коментари:0
Сједињене Државе вратиле су венецуеланској влади свих 500 милиона долара од почетне продаје нафте која је била дио споразума постигнутог између Каракаса и Вашингтона прошли мјесец, рекао је у уторак амерички званичник.
Посљедњих 200 милиона долара од продаје послано је Венецуели, рекао је званичник који је желио остати анониман. Споразум је постигнут након што је венецуелански предсједник Николас Мадуро заробљен у америчкој војној операцији 3. јануара.
"Венецуела је службено примила свих 500 милиона долара од прве продаје венецуеланске нафте", рекао је званичник.
Исти извор додаје да се новац "према одлуци америчке владе исплаћује у корист венецуеланског народа".
Прошле седмице, током свједочења на Капитол Хилу, државни секретар Марко Рубио рекао је да је америчко учешће у продаји венецуеланске нафте било краткорочни напор усмјерен на стабилизацију земље, одржавање владе на површини и помоћ народу.
"Дакле, у бити, допустили смо Венецуели да користи властиту нафту за генерисање прихода за плаћање учитеља, ватрогасаца и полицајаца те одржавање функционисања владе како не бисмо имали систематски колапс“, рекао је.
Средства су похрањена у Катару и намијењена су као "привремени, краткорочни рачун како би се осигурало да Венецуела прими средства потребна за рад“, рекао је амерички званичник.
Званичник је додао да је дугорочни циљ будуће продаје премјестити приходе "у фонд који се налази у САД, и одобрити расходе за било какву обавезу или трошак владе Венецуеле или њених агенција и тијела према упутствима које су у складу с договореним поступцима“.
Свијет
6 ч3
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму