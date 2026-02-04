Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

Извор:
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да је стратегија његове земље јасна: не рату, миграцијама и родној идеологији.
Сијарто је објавио на "Иксу" да је у овом тренутку европски мејнстрим "агресивно либералан", док је Мађарска попут острва у срцу Европе.
"Ми представљамо изразито патриотску политичку стратегију. Мађарска је једина земља у НАТО савезу и ЕУ која не испоручује било какво оружје Украјини", навео је мађарски министар спољних послова.
Сијарто је напоменуо да је Будимпешта задржала отворен канал комуникације са Русијом зато што вјерује да ниједан рат у историји није ријешен на бојном пољу.
