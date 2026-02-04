Logo
Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:13

Коментари:

0
Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да је стратегија његове земље јасна: не рату, миграцијама и родној идеологији.

Сијарто је објавио на "Иксу" да је у овом тренутку европски мејнстрим "агресивно либералан", док је Мађарска попут острва у срцу Европе.

"Ми представљамо изразито патриотску политичку стратегију. Мађарска је једина земља у НАТО савезу и ЕУ која не испоручује било какво оружје Украјини", навео је мађарски министар спољних послова.

Стевица Деђански

Република Српска

Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске

Сијарто је напоменуо да је Будимпешта задржала отворен канал комуникације са Русијом зато што вјерује да ниједан рат у историји није ријешен на бојном пољу.

