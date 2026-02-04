Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

Извор:
СРНА
04.02.2026
Трупе "коалиције вољних" које буду распоређене у Украјини након склапања мировног споразума Русија ће сматрати легитимним војним циљем, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"То је за нас категорички неприхватљиво /распоређивање трупа коалиције вољних/", нагласила је Захарова на конференцији за новинаре.
Захарова је подсјетила да је Русија у више наврата објавила да би распоређивање западних трупа на територији Украјине под било којом заставом представљало пријетњу руској безбједности.
