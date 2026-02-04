Logo
Large banner

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

Извор:

Sputnjik

04.02.2026

10:50

Коментари:

0
Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је путем видео-позива са предсједником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, уочи кинеске Нове године.

Предсједник Руске Федерације честитао је кинеском колеги и народу Кине Нову годину и предстојећи Празник прољећа, истичући да је у односима Русије и Кине свако годишње доба — прољеће.

„Драги пријатељу, још једном срећна Нова година и предстојећи Празник прољећа. Желим вам добро здравље, лично благостање и успјех у десет хиљада послова. А пријатељском кинеском народу – мир и просперитет“, поручио је Путин.

Путин је такође нагласио стабилан и континуиран развој односа Русије и Кине у свим областима и изразио уверење у чврстину и даљи развој руско-кинеских веза, без обзира на међународне околности.

Хајди Клум

Сцена

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

„Користећи ову прилику, желио бих још једном да потврдим чврсту подршку свим нашим заједничким напорима усмереним на обезбеђивање суверенитета и безбједности двије земље, њиховог друштвено-економског просперитета, као и права на избор сопственог пута развоја“, додао је он.

Русија је спремна да настави најтешњу координацију са Кином по глобалним и регионалним питањима.

„Спремни смо да наставимо најтешњу координацију по глобалним и регионалним темама, како на билатералном плану, тако и на свим мултилатералним платформама — у Уједињеним нацијама, БРИКС-у, Шангајској организацији за сарадњу и другим форматима, где руско-кинески тандем у великој мери игра кључну улогу“, рекао је Путин током видео-конференције, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Si Đinping

Русија

Кина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Сцена

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

9 ч

0
Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Градови и општине

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

9 ч

0
Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

Свијет

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

9 ч

0
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Свијет

Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

9 ч

0

Више из рубрике

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

Свијет

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

9 ч

0
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Свијет

Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

9 ч

0
Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

Свијет

Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

9 ч

0
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Свијет

Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner