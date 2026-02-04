Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

Извор:
Sputnjik
04.02.2026
10:50

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је путем видео-позива са предсједником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, уочи кинеске Нове године.
Предсједник Руске Федерације честитао је кинеском колеги и народу Кине Нову годину и предстојећи Празник прољећа, истичући да је у односима Русије и Кине свако годишње доба — прољеће.
„Драги пријатељу, још једном срећна Нова година и предстојећи Празник прољећа. Желим вам добро здравље, лично благостање и успјех у десет хиљада послова. А пријатељском кинеском народу – мир и просперитет“, поручио је Путин.
Путин је такође нагласио стабилан и континуиран развој односа Русије и Кине у свим областима и изразио уверење у чврстину и даљи развој руско-кинеских веза, без обзира на међународне околности.
„Користећи ову прилику, желио бих још једном да потврдим чврсту подршку свим нашим заједничким напорима усмереним на обезбеђивање суверенитета и безбједности двије земље, њиховог друштвено-економског просперитета, као и права на избор сопственог пута развоја“, додао је он.
Русија је спремна да настави најтешњу координацију са Кином по глобалним и регионалним питањима.
„Спремни смо да наставимо најтешњу координацију по глобалним и регионалним темама, како на билатералном плану, тако и на свим мултилатералним платформама — у Уједињеним нацијама, БРИКС-у, Шангајској организацији за сарадњу и другим форматима, где руско-кинески тандем у великој мери игра кључну улогу“, рекао је Путин током видео-конференције, преноси Спутњик.
