Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Б92

Б92

04.02.2026

10:48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет
Фото: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Додела Греми награда 2026 прошла је у знаку кича и гламура. Славне звијезде из различитих сфера умјетности показале су своје најбоље од‌јевне комбинације, мада, за неке је црвени тепих био више од модног дефилеа.

Примјера ради, манекенка Хајди Клум је за дод‌јелу музичких награда одлучила да покаже аутентичан модни израз, те је одабрала необичну хаљину од коже.

Хаљина најпознатије манекенке свијета направљена је према њеним мјерама, а д‌јело је аустријске дизајнерке Марине Хоерманседер, преноси б92.

Марина је сада на Инстаграму објавила видео-снимак који приказује како је текла израда тоалете које је све шокирала на дод‌јели музичких награда.

илу-робот-19122025

Наука и технологија

Кина је направила огроман искорак: Роботи праве роботе

Како се види, дизајнерка је, према Хајдиним мјерама, направила 3Д дизајн хаљине, а онда и сам калуп. Материјал (кожа), од ког је направљена толета, су прецизно и деликатно растегли преко калупа, а онда су користили и алате за обраду коже.

Занимљива је била и израда деколтеа - дизајнерка је помоћу ножића лично направила рубове.

За сам крај тестирали су боје које се подударају с Хајдином бојом коже, а затим су све избрусили и премазали лаком за рефлектујући сјај сличан латексу.

