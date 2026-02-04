Logo
Large banner

Драма у Елити: Обезбјеђење хитно извело Анели Ахмић

Извор:

Телеграф

04.02.2026

08:03

Коментари:

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите
Фото: YouTube/Screenshot/Zadruga

Синоћ након журке у Елити, избио је невиђени хаос на имању у Шимановцима. Нерио Ружањи чуо је да је Бора Сантана наводно провоцирао Хану Дувњак.

Нерио је пришао Бори Сантани како би разјаснили ситуацију, а Анели Ахмић се укључила у расправу.

prodavnica market kupovina soping

Економија

Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Пале су тешке ријечи, а ситуација је постајала све напетија.

Урош Станић је у једном тренутку оптужио Анели да само додатно подстиче сукоб, док је она покушавала да заштити Нериа.

- Ј**ао те аватар у уста, је л' си чуо? Пун ми те к*рац, ј*бем ти све што имаш, и керове и мајмуне - говорио је Нерио Бори.

- Анели, она га потпаљује - добацио је Урош.

- Немој да те набодем - поручила му је Ахмићева.

- Д**љо једна, само ми приђи - одбрусио јој је Урош.

Никола Јокић-04022026

Кошарка

Јокић пао на паркет и превијао се од болова (ВИДЕО)

- Мрш. Боро, зашто дираш Нериа? - упитала је Анели Сантану.

- Никад га не бих дирао због тебе - одговорио јој је Бора.

- Јуче сам ти рекла да не дираш њу јер она потпаљује Нериа да долази и губи хонораре - рекла је Анели.

- Нисам је дирао - рекао је Бора.

- Клошарко једна, ј*бем ти матер - рекао је Урош.

Пожар у штали

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Након што је Анели Ахмић наставила са хаосом и прокетњама, чланови обезбкеђења су морали да реагују и да је изведу, како не би настао већи хаос.

Подијели:

Тагови:

elita

Анели Ахмић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем

Република Српска

Додик са Вукчевићем у САД

3 ч

1
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Друштво

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас нас очекује кишовит дан, а погледајте какве ће бити температуре

3 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: Путин одржао ријеч

3 ч

0

Више из рубрике

Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

Сцена

Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

16 ч

0
Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

Сцена

Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

17 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Ко је отац дјетета Милице Тодоровић? Постала мајка, а партнера крије као змија ноге

18 ч

1
Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

Сцена

Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

18 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

10

45

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

10

43

Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner