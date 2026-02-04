Драма у Елити: Обезбјеђење хитно извело Анели Ахмић

Извор:
Телеграф
04.02.2026
08:03
Коментари:0
Синоћ након журке у Елити, избио је невиђени хаос на имању у Шимановцима. Нерио Ружањи чуо је да је Бора Сантана наводно провоцирао Хану Дувњак.
Нерио је пришао Бори Сантани како би разјаснили ситуацију, а Анели Ахмић се укључила у расправу.
Пале су тешке ријечи, а ситуација је постајала све напетија.
Урош Станић је у једном тренутку оптужио Анели да само додатно подстиче сукоб, док је она покушавала да заштити Нериа.
- Ј**ао те аватар у уста, је л' си чуо? Пун ми те к*рац, ј*бем ти све што имаш, и керове и мајмуне - говорио је Нерио Бори.
- Анели, она га потпаљује - добацио је Урош.
- Немој да те набодем - поручила му је Ахмићева.
- Д**љо једна, само ми приђи - одбрусио јој је Урош.
- Мрш. Боро, зашто дираш Нериа? - упитала је Анели Сантану.
- Никад га не бих дирао због тебе - одговорио јој је Бора.
- Јуче сам ти рекла да не дираш њу јер она потпаљује Нериа да долази и губи хонораре - рекла је Анели.
- Нисам је дирао - рекао је Бора.
- Клошарко једна, ј*бем ти матер - рекао је Урош.
Након што је Анели Ахмић наставила са хаосом и прокетњама, чланови обезбкеђења су морали да реагују и да је изведу, како не би настао већи хаос.
