Извор:
Телеграф
03.02.2026
15:55
Коментари:1
Ексклузивно! Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша.
Пјевачица Милица Тодоровић породила се данас, 3. фебруара, у Београду, како је први сазнао Телеграф.
Милица Тодоровић је на свет донијела здравог дјечака, а мама и беба се осјећају добро након порођаја.
Млада пјевачица је већ донијела одлуку које име ће дати свом насљеднику. Како Телеграф сазнаје, дјечак се зове Богдан.
Богдан спада у групу старословенских личних имена, једно вријеме је било запостављено, а у посљедње вријеме све више дјечака тако зове.
Према старим вјеровањима, мушка дјеца са именом Богдан су била "заштићена од Бога" који им је даривао добро здравље, срећу и успех у животу, или су пак била прворођена дјеца која су "дуго и жељно очекивана", односно чији родитељи нису дуго могли да имају потомства. У том случају дјеца носила ово име, јер су "богом дана".
Значење имена Богдан обећава много добрих особина дјечаку који му је дао име. Међу њима су амбиција, упорност, сталоженост, контрола над емоцијама, смиреност и самопоуздање.
Ово име носи и један од наших најбољих кошаркаша, Богдан Богдановић.
