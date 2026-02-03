Logo
Large banner

Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

Извор:

Телеграф

03.02.2026

15:55

Коментари:

1
Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Ексклузивно! Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша.

Пјевачица Милица Тодоровић породила се данас, 3. фебруара, у Београду, како је први сазнао Телеграф.

Милица Тодоровић је на свет донијела здравог дјечака, а мама и беба се осјећају добро након порођаја.

Млада пјевачица је већ донијела одлуку које име ће дати свом насљеднику. Како Телеграф сазнаје, дјечак се зове Богдан.

Поријекло имена Богдан

Богдан спада у групу старословенских личних имена, једно вријеме је било запостављено, а у посљедње вријеме све више дјечака тако зове.

Према старим вјеровањима, мушка дјеца са именом Богдан су била "заштићена од Бога" који им је даривао добро здравље, срећу и успех у животу, или су пак била прворођена дјеца која су "дуго и жељно очекивана", односно чији родитељи нису дуго могли да имају потомства. У том случају дјеца носила ово име, јер су "богом дана".

Значење имена Богдан обећава много добрих особина дјечаку који му је дао име. Међу њима су амбиција, упорност, сталоженост, контрола над емоцијама, смиреност и самопоуздање.

Ово име носи и један од наших најбољих кошаркаша, Богдан Богдановић.

Подијели:

Тагови:

беба

Milica Todorović

Име

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Породила се Милица Тодоровић

Сцена

Породила се Милица Тодоровић

10 ч

0
Трудну Милицу Тодоровић узнемирио немили догађај

Сцена

Трудну Милицу Тодоровић узнемирио немили догађај

5 д

0
Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Сцена

Милица Тодоровић ситно броји до порођаја: Пјевачица не скида осмијех са лица

1 седм

0
Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

Сцена

Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

2 седм

0

Више из рубрике

Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала

Сцена

Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала

8 ч

0
Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

Сцена

Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

9 ч

0
Бојана Грегорић

Сцена

Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

9 ч

0
Адисон Реј се обрукала на наступу

Сцена

Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner