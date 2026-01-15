Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

Извор:
Телеграф
15.01.2026
15:37
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић је у благословеном стању и ускоро ће се остварити у најљепшој животној улози.
Како се писало, пјевачица ће на свијет донијети дјечака, а ускоро би требало да се породи.
У касне сате, Милица Тодоровић се огласила путем друштвене мреже Инстаграм гдје је објавила фотографију златне, готово божанске жене у поодмаклој трудноћи која се држи за стомак.
Трудноћа је приказана као највећи драгуљ који жена може носити, док злато симболизује вриједност и нешто драгоцјено.
На објави видимо да је стомак украшен драгуљима, што поручује да је ново биће као драгуљ који се налази у њој.
Милица Тодоровић је уз објаву додала и пјесму Катарине Живковић "Анђеле мој мали", а коментари испод слике се само нижу:
"Предивна емотивна пјесма, први пут сам је чула у трудноћи, стварно дира у душу", "Ово показује да свака жена/трудница није слаба јер не може да се сагне и обавља оно што је некада радила, напротив, доказује да треба да се према њој опходите као према краљици јер на свијет доноси малу принцезу. Исто тако требате наставити након порођаја и онда сте јој такође потребни цијелог живота".
Колегиница Гога Секулић је пјевачици испод објаве оставила емоџи срца.
Ко је отац бебе јавности није познато, Милица га вјешто крије, али је, како се прича, у љубави срећнија него икада.
"Милица је срећна као никада раније! Годинама је прижељкивала да постане мајка и жеља ће јој се напокон испунити. Ужива у трудноћи и труди се да се потпуно искључи из естрадних дешавања. Вријеме углавном проводи у Београду, а партнер се труди да јој у свему угоди. Третира је као праву краљицу, а у посјету јој често долази и мајка Јасмина, која је пресрећна што ће постати бака и потпуно је размазила кћерку. Помаже јој, даје савјете и спрема све што пожели. Милица је најсрећнија што има такву породицу и што се сви труде да јој олакшају и уљепшају трудничке дане", рекао је раније саговорник, преноси Телеграф.
