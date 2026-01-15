Умрла јапанска манекенка, прије смрти оставила опроштајну поруку

Извор:
Фујино, која је својевремено била уврштена међу 100 жена са најбујнијим попрсјем на свијету, опростила се од фанова 31. децембра у емотивној поруци на интернету.
Јапанска манекенка и глумица Аои Фујино преминула је у 27. години, само неколико дана након што је јавно објавила да се повлачи из свијета шоубизниса.
Фујино, која је својевремено била уврштена међу 100 жена са најбујнијим попрсјем на свијету, опростила се од фанова 31. децембра у емотивној поруци на интернету.
„Ово је моја посљедња порука свим фановима Аои Фујино. Заиста сам вас вољела. Хвала вам од срца на свему до сада“, написала је тада.
„Молим вас да ме се понекад сјетите. Хаха.“
Нажалост, само пет дана касније, 5. јануара, њена мајка је саопштила да је Аои преминула након дуге борбе са болешћу.
„Желимо да изразимо искрену захвалност свима који су бринули о њој током њеног живота“, поручила је породица у кратком саопштењу.
Аои Фујино, поријеклом из јапанске префектуре Ишикава, прије три године дијагностикован је ретки малигни тумор, рабдомиосарком. Након дијагнозе, манекенка и глумица, позната по провокативним фотографијама и видео-снимцима у купаћим костимима и доњем вешу, ставила је каријеру на паузу како би се посветила лијечењу.
У августу 2024. године успјела је да се врати послу, али је већ шест мјесеци касније поново била приморана да се повуче због погоршања здравственог стања.
И поред тога, током 2025. наставила је да се појављује на сусретима са фановима и учествује у промотивним догађајима, колико год јој је здравље дозвољавало.
Недуго прије смрти, Аои се обратила својим 70.000 пратилаца на Инстаграму дирљивим ријечима:
„Ако се људи буду сјећали оне лијепе и енергичне мене, бићу веома срећна и осјећаћу се бескрајно благословено.“
