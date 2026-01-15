Logo
Умрла јапанска манекенка, прије смрти оставила опроштајну поруку

Курир

15.01.2026

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Фујино, која је својевремено била уврштена међу 100 жена са најбујнијим попрсјем на свијету, опростила се од фанова 31. децембра у емотивној поруци на интернету.

Јапанска манекенка и глумица Аои Фујино преминула је у 27. години, само неколико дана након што је јавно објавила да се повлачи из свијета шоубизниса.

„Ово је моја посљедња порука свим фановима Аои Фујино. Заиста сам вас вољела. Хвала вам од срца на свему до сада“, написала је тада.

sreca radost ljubav

Љубав и секс

Пет хороскопских знакова којима ове године долази љубав

„Молим вас да ме се понекад сјетите. Хаха.“

Тужна вијест стигла пет дана касније

Нажалост, само пет дана касније, 5. јануара, њена мајка је саопштила да је Аои преминула након дуге борбе са болешћу.

„Желимо да изразимо искрену захвалност свима који су бринули о њој током њеног живота“, поручила је породица у кратком саопштењу.

Борба са ријетким и агресивним тумором

Аои Фујино, поријеклом из јапанске префектуре Ишикава, прије три године дијагностикован је ретки малигни тумор, рабдомиосарком. Након дијагнозе, манекенка и глумица, позната по провокативним фотографијама и видео-снимцима у купаћим костимима и доњем вешу, ставила је каријеру на паузу како би се посветила лијечењу.

Кратак повратак и ново повлачење

У августу 2024. године успјела је да се врати послу, али је већ шест мјесеци касније поново била приморана да се повуче због погоршања здравственог стања.

Гренланд

Свијет

Захарова открила да ли Русија и Кина имају план о заузимању Гренланда

И поред тога, током 2025. наставила је да се појављује на сусретима са фановима и учествује у промотивним догађајима, колико год јој је здравље дозвољавало.

Посљедња порука фановима

Недуго прије смрти, Аои се обратила својим 70.000 пратилаца на Инстаграму дирљивим ријечима:

„Ако се људи буду сјећали оне лијепе и енергичне мене, бићу веома срећна и осјећаћу се бескрајно благословено.“

(Курир)

