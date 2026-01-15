Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

Извор:
Неда Украден деценијама важи за једну од најбоље стилизованих пјевачица која никада није имала модне испаде на шта је данас поносна.
За разлику од бројних јавних личности које уживају у куповини брендиране одјеће, Украденова тврди да јој марка није најбитнија при одабиру модела, о чему је говорила у емисији Гранд специјал.
"Ја сам се одувијек добро облачила, то је нека моја карактерна особина. И да нисам пјевачица исто би било. Имали смо једну дивну шнајдерку у Сарајеву која ми је шила, то су били ексклузивни модели. Није тада било толико ни бутика ни толико креатора, а нисам била ни те неке плажене моћи. Шта год да је било настојала сам да не носи та крпа мене, него ја њу. Тај модел не сме да буде на мојим прсима Луи Витон, морам ја бити Луи Витон", објашњава пјевачица која за један комад у свом гардероберу увијек води рачуна о виском квалитету.
Присјетила и свог првог уласка у радњу једног познатог свјетског бренда чије комаде обожавају припадници естраде.
"Сјећам се свог првог уласка у Луи Витон у Париз и ја видим нема три човјека, питала сам се како нема гужве, али сваки продавац има своју муштерију. Нема сто људи који се мувају, ти си ту господин купац, то су неки лијепи моменти, то свако воли", испричала је.
