Минић: Све одлуке Владе су легалне и легитимне

Теодора Беговић

17.03.2026

19:12

Синиша Каран и Саво Минић
Мандат за састав Владе Српске поново је дат Сави Минићу. Овај пут повјерење је формално добио од предсједника Републике Српске, Синише Карана.

То је посљедица кризе у БиХ и удара на њену стабилност, прво кроз удар на предсједника Милорада Додика, а потом и на Владу Републике Српске, истиче Каран.

"Желим да поновим и сада да је и овај чин посљедица највеће уставно-правне и политичке кризе, која је могла постати и безбједносна, а коју је у БиХ изазвао Кристијан Шмит. Он се понаша као протектор, понаша се као да влада БиХ, као да је надвласти у сви институцијама власти, ушао је у законодавну сферу", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

Све одлуке Владе легалне су и легитимне, истиче Саво Минић. Наводи да је ово зрела политичка одлука. Циљ је стабилизација и отклањање постојећих проблема.

"Нисмо ми нигдје стали и не настављамо, ми идемо у континуитету без обзира на јучерашњу моју оставку, Влада функционише и исплаћује своје обавезе. Ми ниједног момента нисмо и нећемо стати, ми ћемо сад само у још јачем капацитету без било какве могућности за било какво оспоравање. Оно што је најбитније, 100 дана Владе ће се рачунати од 23. јануара", рекао је Саво Минић, мандатар за састав Владе Републике Српске.

Република Српска се у претходном периоду суочила са многобројним ударима и изазовима, којима се успјешно одупире. Влада Српске показала је резултате и ушла је у суштину сваког проблема и наставиће да снажи своје институције, категоричан је Милорад Додик.

"Ја сам имао ту срећу или несрећу да сам за 12 година добио три мандата, а Саво Минић је за годину дана добио три мандата. Ја то гледам на други начин, ми показујемо снагу, а снага се огледа у томе да можете тако круцијално важно политичко питање за сваку земљу, и системско и политичко и логично, ставите три пута у неколико мјесеци и да три пута Влада буде потврђена. То само могу стабилне структуре власти и они који знају за шта се боре", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Предсједник Српске, Синиша Каран тврди да ће нова влада Српске, предвођена премијером Савом Минићем, и даље бити стабилна и подржана од српског народа упркос покушајима одређених западних, унутрашњих и других фактора да Републику Српске прогласе и учине нестабилном.

