Термоелектрана Станари подијелила десетине отказа

Аутор:АТВ
17.03.2026
18:01
Коментари:2
Термоелектрана Станари која је у власништву ЕФТ Групе подијелила је десетине отпремнина радника, рекао је предсједник Владе Републике Српске у оставци Саво Минић.
Он је коментарисао проблеме у енергетском сектору и на посланичко питање поручио да се и приватна компанија као што је Термоелектрана Станара суочава са проблемима.
"Данас сам добио информацију да ТЕ Станари у коју смо се сви клели, која је била и јесте доказ како нешто добро функционише, на стотине људи престаје тамо радити. Поремећаји су на енергетском тржишту. Када видите да имате приватну компанију, када видите да имате некога ко се експлицитно бави тим у читавој Европи и свијету, тргује електричном енергијом и ко је био синоним функционисања, обавјештен сам данас да су тамо многи позвани и добили су отпремнине да иду кући. Јављају ми се људи. Нема дана без шока и проблема", рекао је Минић.
